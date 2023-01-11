Январь, 11 в 20:24

В результате обстрелов российских оккупантов повреждено здание Херсонского государственного университета. В городе прогремели многочисленные мощные взрывы из-за попадания вражеских снарядов.

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что взрывной волной выбиты стекла из окон, повреждена скамейка во дворе возле учебного заведения.

— Из-за многочисленных взрывов в центре Херсона сегодня было повреждено здание Херсонского государственного университета. Взрывная волна уничтожила стекла в окнах, также разбита скамейка во дворе. Россияне продолжают воевать с наукой и здравым смыслом, — отмечает он.

Россияне воюют со здравым смыслом: РФ обстреляла здание Херсонского государственного университета / 4 фотографии

По данным ГСЧС, также в Херсоне вспыхнул пожар в роддоме в результате обстрелов — горела бытовая комната персонала.

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