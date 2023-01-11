Россияне воюют со здравым смыслом: РФ обстреляла здание Херсонского государственного университета
В результате обстрелов российских оккупантов повреждено здание Херсонского государственного университета. В городе прогремели многочисленные мощные взрывы из-за попадания вражеских снарядов.
Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что взрывной волной выбиты стекла из окон, повреждена скамейка во дворе возле учебного заведения.
— Из-за многочисленных взрывов в центре Херсона сегодня было повреждено здание Херсонского государственного университета. Взрывная волна уничтожила стекла в окнах, также разбита скамейка во дворе. Россияне продолжают воевать с наукой и здравым смыслом, — отмечает он.
По данным ГСЧС, также в Херсоне вспыхнул пожар в роддоме в результате обстрелов — горела бытовая комната персонала.
До прибытия спасателей из помещения удалось эвакуировать 22 человека, среди которых роженица с новорожденным младенцем. Одна работница роддома травмировалась и обратилась за помощью в медучреждение.