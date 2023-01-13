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Подделывали справки для выезда за границу: на Волыни разоблачили врача и его сообщника

Юля Захарченко, редактор ленты
Подделывали справки для выезда за границу: на Волыни разоблачили врача и его сообщника
Фото: Офис генпрокурора

В Волынской области разоблачили врача и его сообщника за переправку военнообязанных мужчин за границу Украины. Свои услуги они оценивали в $10 тыс.

По данным Офиса генерального прокурора, врач одного из территориальных медицинских объединений с сообщником изготавливали поддельные справки военно-врачебной комиссии о временной непригодности граждан к военной службе, чтобы они могли выехать за границу.

Мужчин задержали во время попытки переправки военнообязанного мужчины в Польшу.

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Во время санкционированных обысков у задержанных изъяли наличные средства — почти $29 тыс., €2,5 тыс., более 100 тыс. грн, чистые бланки различных документов, компьютерную технику, мобильные телефоны.

Фото: Офис генпрокурора

Прокуратура открыла уголовное производство против врача и его сообщника по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 действующего УК Украины).

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения в виде удерживания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

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Источник: Офис генпрокурора
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