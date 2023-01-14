Январь, 14 в 12:50

В результате утренней ракетной атаки на Киев жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщил заместитель киевского городского головы Владимир Бондаренко в эфире телемарафона Единые новости.

— Что касается последствий: критических попаданий нет, пострадавших и погибших нет. Относительно ракетных ударов пока стратегическая авиация страны-террориста находится в воздухе и несколько ракетоносителей (на боевом дежурстве, — Ред.) в море. Поэтому не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги, — рассказал Бондаренко.

Он добавил, что городские службы максимально оперативно реагируют на все происходящее. Уже обнаружены обломки ракет, будет изучаться их тип и откуда они летели.

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Также он добавил, что возникший пожар в одном из нежилых объектов в Голосеевском районе уже ликвидирован.

Бондаренко уточнил, что падение обломков ракет в Голосеевском районе и пожар не связаны. По его словам, “это была другая точка”.

Утром 14 января россияне нанесли ракетный удар по Киеву. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что РФ атаковала Киев ракетами, которые летели с северного направления по баллистической траектории.