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Факты / Происшествия

Дети бежали с горящими рюкзаками: очевидцы рассказали о падении вертолета в Броварах

Валентина Летяк, редактор ленты
Падіння гелікоптера в Броварах

Утром 18 января жители Броваров (Киевская область) сначала слышали в небе самолет, а затем звук, похожий на взрыв. Впоследствии выяснилось, что во дворе дома рядом с детским садом упал вертолет.

Ученики из школы, находящейся рядом, рассказали, что видели, как дети бежали с горящими рюкзаками.

По словам очевидцев, началась паника, однако детей удалось вывести из садика, никто из них не пострадал.

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По последним данным, в результате падения вертолета в Броварах 18 января погиб министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь.

Они находились в вертолете ГСЧС.

Фото: Громадський ревізор

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