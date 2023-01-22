Подарил девушке пропуск на площадь Рынок: начальника Патрульной полиции Львовщины отстранили

Январь, 22 в 21:06

Начальника управления Патрульной полиции во Львовской области Романа Пилипенко отстранили от должности. По предварительным данным, он подарил своей девушке пропуск на проезд площадью Рынок во Львове.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины. По последней информации, начато служебное расследование.

— Сегодня в сети было распространено видео, на котором изображен начальник Управления Патрульной полиции во Львовской области, который, предварительно, презентовал своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок во Львове. По указанным обстоятельствам, принято решение об отстранении от исполнения служебных обязанностей. Назначено служебное расследование, — говорится в сообщении.

В сети можно найти указанное видео, на котором можно заметить, что Пилипенко вручает подарок девушке. После вскрытия пакета она радостно сказала, что это пропуск через площадь Рынок на ее Mercedes.

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Пользователи соцсетей отмечают, что речь идет о пропуске на пешеходную зону, где транспортом могут передвигаться только те, кто прописан на этой улице, однако информация требует уточнения.