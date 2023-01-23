Согласилась на сотрудничество с РФ: на Запорожье разоблачили депутатку-коллаборантку

Январь, 23 в 18:42

В Запорожской области депутата-педагога, которая внедряла стандарты российского образования во время оккупации Каменки-Днепровской, подозревают в коллаборационизме.

По данным облпрокуратуры, депутат Запорожского облсовета, которая возглавляла школу в городе Каменка-Днепровская, после оккупации войсками страны-агрессора приняла предложение врага о сотрудничестве.

Женщина согласилась в подконтрольном ей учебном заведении внедрять стандарты образования Российской Федерации.

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Используя предоставленные врагом псевдополномочия, подозреваемая обновила программу преподавания с использованием российских учебников, изменила форму оценивания школьников на пятибалльную.

Женщина с целью получения подчиненным ей коллективом учителей соответствующей квалификации для преподавания дисциплин по современным российским образовательным стандартам организовала им прохождение специализированных курсов повышения квалификации в Евпатории (Крыму).

Депутатке Запорожского областного совета сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины). Сейчас продолжается досудебное расследование.