Приревновал и облил бензином: под Киевом задержали мужчину за поджог 66-летней женщины
В Киевской области задержали мужчину, который из-за ревности облил бензином 66-летнюю сожительницу и поджег ее. Женщину госпитализировали в ожоговый центр в столице.
Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов. По его словам, полицейские оперативно задержали 65-летнего поджигателя и поместили в изолятор временного содержания.
В состоянии тяжелого шока с ожогами головы, шеи, туловища, рук, ног и дыхательных путей потерпевшую госпитализировали в ожоговый центр, расположенный в Киеве.
По словам начальника ГУ Нацполиции в Киеве, полицейские задержали 65-летнего поджигателя и поместили в изолятор временного содержания.
По факту покушения на умышленное убийство следователи начали досудебное расследование. Фигуранту дела грозит до 15 лет тюремного заключения.