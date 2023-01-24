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Факты / Происшествия

Сдавала местных патриотов: в Бердянске взорвали авто с коллаборанткой Мамай

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Валентина Мамай

В городе Бердянск в Запорожье взорвали автомобиль местной коллаборантки Валентины Мамай. По словам очевидцев, это произошло 24 января по улице Руденко.

Telegram-каналы сообщают, что жители временно оккупированного Бердянска слышали громкий взрыв.

Предварительно, взорвался автомобиль с российскими номерами. Кроме Мамай в авто находились еще два человека.

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По данным городского головы Мелитополя Ивана Федорова, Мамай в результате взрыва пострадала и находится в местной больнице.

— Она радостно встречала оккупантов, организовывала псевдореферендум и сдавала патриотов Бердянска. Теперь в больнице – трясется от страха за свою жизнь, – написал он.

Федоров добавил, что фейерверки для коллаборантов в Запорожье только начинаются.

Предательница сотрудничала с россиянами почти с первого дня вторжения, выдавала оккупантам ветеранов и бойцов АТО/ООС. Ее назначили руководить службой защиты животных в Бердянске.

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