Сдавала местных патриотов: в Бердянске взорвали авто с коллаборанткой Мамай

Январь, 24 в 18:30

В городе Бердянск в Запорожье взорвали автомобиль местной коллаборантки Валентины Мамай. По словам очевидцев, это произошло 24 января по улице Руденко.

Telegram-каналы сообщают, что жители временно оккупированного Бердянска слышали громкий взрыв.

Предварительно, взорвался автомобиль с российскими номерами. Кроме Мамай в авто находились еще два человека.

Сейчас смотрят По данным городского головы Мелитополя Ивана Федорова, Мамай в результате взрыва пострадала и находится в местной больнице. — Она радостно встречала оккупантов, организовывала псевдореферендум и сдавала патриотов Бердянска. Теперь в больнице – трясется от страха за свою жизнь, – написал он. Федоров добавил, что фейерверки для коллаборантов в Запорожье только начинаются. Предательница сотрудничала с россиянами почти с первого дня вторжения, выдавала оккупантам ветеранов и бойцов АТО/ООС. Ее назначили руководить службой защиты животных в Бердянске.

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