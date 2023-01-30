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Факты / Происшествия

Российская С-300 ударила по жилому дому в Харькове — пострадали люди

Юля Захарченко, редактор ленты
Подтверждено
Обстріл Харківської області 24 січня 2023
Фото: Офис генпрокурора

Российские захватчики наносят мощные удары по Харькову и Харьковской области.

Обновлено в 23:38. В Харькове зафиксировано попадание вражеской ракеты в жилой дом в Киевском районе, сообщает глава ОВА Олег Синегубов.

— Предварительно, ракетой С-300. На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, — отмечает он.

Обновлено в 23:20. Под ударом Киевский район Харькова — зафиксировано попадание в жилой дом, сообщает мэр Игорь Терехов.

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— В здании пожар. Сильные повреждения. По информации, требующей подтверждения, есть пострадавшие, — отмечает городской глава.

Оновлено о 22:59. В регионе сейчас продолжается воздушная тревога. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтверждает информацию об атаках российских оккупантов.

— Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях, — отмечает он.

Стоит отметить, что сейчас продолжается сигнал воздушной тревоги в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях и Крыму.

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