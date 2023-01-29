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Факты / Происшествия

Сливали и перепродавали: на Харьковщине разоблачили схему кражи топлива на госпредприятии

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Викна. Новости
полиция

На Харьковщине полицейские задержали группу преступников, воровавших дизтопливо на госпредприятии.

Об этом сообщает ГУНП Харьковской области.

В ходе расследования выяснилось, что девять работников предприятия наладили преступную схему еще в сентябре 2022 года.

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Каждый день они сливали и вывозили от 100 до 300 литров дизельного топлива. Затем продавали своим постоянным клиентам по 40 грн за литр.

Сливали и перепродавали: на Харьковщине разоблачили схему кражи топлива на госпредприятии / 4 фотографии

Полицейские совместно с прокуратурой и СБУ провели 15 санкционированных обысков и обнаружили около 5 тонн горючего.

На данный момент следователи устанавливают сумму ущерба государству. Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 185. Злоумышленникам за хищение топлива грозит до восьми лет тюрьмы.

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Источник: Полиция Харьковской области

Фото: Полиция Харьковской области

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