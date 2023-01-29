На Харьковщине полицейские задержали группу преступников, воровавших дизтопливо на госпредприятии.

Об этом сообщает ГУНП Харьковской области.

В ходе расследования выяснилось, что девять работников предприятия наладили преступную схему еще в сентябре 2022 года.

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Каждый день они сливали и вывозили от 100 до 300 литров дизельного топлива. Затем продавали своим постоянным клиентам по 40 грн за литр.

Сливали и перепродавали: на Харьковщине разоблачили схему кражи топлива на госпредприятии / 4 фотографии

Полицейские совместно с прокуратурой и СБУ провели 15 санкционированных обысков и обнаружили около 5 тонн горючего.

На данный момент следователи устанавливают сумму ущерба государству. Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 185. Злоумышленникам за хищение топлива грозит до восьми лет тюрьмы.

Источник: Полиция Харьковской области

Фото: Полиция Харьковской области