Январь, 30 в 9:24

Вчера в сортировочную станцию Укрпочты в Херсоне прилетели вражеские снаряды, есть разрушение фасада и забора, вылетели окна.

Об этом в комментарии журналистке Фактов ICTV сообщила Татьяна Морозова, директор херсонского филиала Укрпочты с места событий.

Так, из-за обстрелов частично разрушен склад, однако обошлось без жертв, потому что произошло это в выходной день. На объекте в тот момент был только охранник, но он совершал обход и был на другом конце территории.

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Пока не известно, что именно “прилетело” в сортировочный центр Укрпочты, но предварительно это могла быть ракета, заявила Татьяна Морозова.

Она также рассказала, что после деоккупации города в этом отделении навели порядок — отремонтировали фасад, установили забор.

В Херсоне вчера вражеская ракета попала в склад Укрпочты: поврежден фасад, выбить окна / 5 фотографий

Напомним, что днем 29 января в Херсоне прогремели взрывы. Известно о 9 пострадавших: три человека погибли, шестеро получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Фото: Ольга Чайко, Факты ICTV