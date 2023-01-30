Разрушены квартиры и выбиты окна: полиция показала последствия вчерашнего обстрела Харькова
Вчера около 23.00 российские войска нанесли удар по Харькову, ракеты попали в жилой дом, нанеся масштабные разрушения. К сожалению, есть погибшая.
Последствия вражеских обстрелов показала полиция Харьковской области.
На фотографиях с места происшествия видны разрушенные несколько квартир на четвертом этаже дома, весь внутренний двор завален кирпичами и выбитыми окнами.
Взрывами поврежден фасад дома, балконы, деревья.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате попадания ракеты полностью разрушен четвертый этаж и частично третий этаж дома.
15 жителей сразу были эвакуированы после взрыва. Троим пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
По предварительной информации, оккупанты ударили по Харькову ракетами система С-300.
По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.