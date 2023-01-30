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Факты / Происшествия

Разрушены квартиры и выбиты окна: полиция показала последствия вчерашнего обстрела Харькова

Марта Бондаренко, редактор ленты
Разрушены квартиры и выбиты окна: полиция показала последствия вчерашнего обстрела Харькова
Фото: Нацполиция

Вчера около 23.00 российские войска нанесли удар по Харькову, ракеты попали в жилой дом, нанеся масштабные разрушения. К сожалению, есть погибшая.

Последствия вражеских обстрелов показала полиция Харьковской области.

На фотографиях с места происшествия видны разрушенные несколько квартир на четвертом этаже дома, весь внутренний двор завален кирпичами и выбитыми окнами.

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Взрывами поврежден фасад дома, балконы, деревья.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате попадания ракеты полностью разрушен четвертый этаж и частично третий этаж дома.

Разрушены квартиры и выбиты окна: полиция показала последствия вчерашнего обстрела Харькова / 9 фотографий

15 жителей сразу были эвакуированы после взрыва. Троим пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

По предварительной информации, оккупанты ударили по Харькову ракетами система С-300.

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По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Источник: Нацполиция
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