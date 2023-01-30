Январь, 30 в 11:07

Вчера около 23.00 российские войска нанесли удар по Харькову, ракеты попали в жилой дом, нанеся масштабные разрушения. К сожалению, есть погибшая.

Последствия вражеских обстрелов показала полиция Харьковской области.

На фотографиях с места происшествия видны разрушенные несколько квартир на четвертом этаже дома, весь внутренний двор завален кирпичами и выбитыми окнами.

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