Январь, 31 в 17:57

Во вторник, 31 января, российские оккупационные войска ударили из артиллерии по жилому массиву в городе Бахмут (Донецкая область).

Как проинформировали в пресс-службе Офиса генпрокурора, в результате обстрела погибли 12-летний ребенок и 70-летний мужчина.

– По данным следствия, 31 января 2023 года вооруженные силы РФ из ствольной артиллерии обстреляли жилой массив в Бахмуте. В результате обстрела погибли мужчина и 12-летний мальчик, — говорится в сообщении.

Войска РФ ударили из артиллерии по жилому массиву Бахмута: погиб ребенок, есть пострадавшие / 3 фотографии

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили пятеро мирных жителей города. Врачи оказывают им квалифицированную медицинскую помощь.

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По данным Национальной полиции, артиллерийская атака РФ произошла около 12.00. Вражеские снаряды попали возле аптеки, повредив здание. Также повреждены магазины и другие постройки.

Среди пострадавших – 16-летний парень, две женщины в возрасте 47 и 61 года, а также двое мужчин 34 и 66 лет. Все они госпитализированы.

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Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

На месте артиллерийского удара работала следственно-оперативная группа полиции. Масштабы разрушений устанавливаются.

Правоохранители собрали доказательства очередного военного преступления РФ и передадут их Службе безопасности Украины.

Как известно, бои за Бахмут длятся не один месяц. Российские войска беспощадно обстреливают город, однако Вооруженные силы Украины мужественно держат оборону.

По данным пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ, в боях за Соледар и Бахмут погибло столько российских оккупантов, сколько в двух чеченских войнах.

Фото: Полиция Донецкой области