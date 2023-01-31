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Факты / Происшествия

Войска РФ ударили из артиллерии по жилому массиву Бахмута: погиб ребенок, есть пострадавшие

Юлия Соколова, редактор ленты
Бахмут
Фото: Генштаб ВСУ

Во вторник, 31 января, российские оккупационные войска ударили из артиллерии по жилому массиву в городе Бахмут (Донецкая область).

Как проинформировали в пресс-службе Офиса генпрокурора, в результате обстрела погибли 12-летний ребенок и 70-летний мужчина.

– По данным следствия, 31 января 2023 года вооруженные силы РФ из ствольной артиллерии обстреляли жилой массив в Бахмуте. В результате обстрела погибли мужчина и 12-летний мальчик, — говорится в сообщении.

Обстріл Бахмута 31 січня 2023
Обстріл Бахмута 31 січня 2023
Обстріл Бахмута 31 січня 2023
Обстріл Бахмута 31 січня 2023
Обстріл Бахмута 31 січня 2023
Обстріл Бахмута 31 січня 2023
Войска РФ ударили из артиллерии по жилому массиву Бахмута: погиб ребенок, есть пострадавшие / 3 фотографии

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили пятеро мирных жителей города. Врачи оказывают им квалифицированную медицинскую помощь.

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По данным Национальной полиции, артиллерийская атака РФ произошла около 12.00. Вражеские снаряды попали возле аптеки, повредив здание. Также повреждены магазины и другие постройки.

Среди пострадавших – 16-летний парень, две женщины в возрасте 47 и 61 года, а также двое мужчин 34 и 66 лет. Все они госпитализированы.

ВНИМАНИЕ! Фото 18+

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

На месте артиллерийского удара работала следственно-оперативная группа полиции. Масштабы разрушений устанавливаются.

Правоохранители собрали доказательства очередного военного преступления РФ и передадут их Службе безопасности Украины.

Как известно, бои за Бахмут длятся не один месяц. Российские войска беспощадно обстреливают город, однако Вооруженные силы Украины мужественно держат оборону.

По данным пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ, в боях за Соледар и Бахмут погибло столько российских оккупантов, сколько в двух чеченских войнах.

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Фото: Полиция Донецкой области

Источники: Офис генпрокурора, Нацполиция
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