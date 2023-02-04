Работал на ФСБ ради квартиры в Крыму: в Одессе СБУ задержала российского агента

Февраль, 04 в 10:35

Контрразведка СБУ задержала в Одессе глубоко законспирированного агента ФСБ, который за выполнение заданий надеялся получить от РФ квартиру стоимостью $200 тыс. во временно оккупированном Крыму.

По данным следствия, бывший военный еще с 2010 года контактировал с российскими спецслужбами, а с 2020-го активно собирал для врага разведданные о боевой подготовке ВСУ, в частности о международных военных учениях в акватории Черного моря и тренировках на полигонах боевых расчетов противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Кроме того, российский агент пытался отслеживать поступление в Украину военной продукции и товаров двойного назначения через порты Одессы, Мариуполя, Черноморска, Измаила и Скадовска.

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Все факты разведывательно-подрывной деятельности украинца задокументированы, также установлены его российские кураторы.

Одессит в 1990 году окончил Костромское высшее командное училище по специальности химик-разведчик, до середины 1990-х проходил службу в штабе Одесского военного округа и уволился в звании капитан.

Затем открыл в центре Одессы магазин по продаже спортивного снаряжения и занимался контрабандой соответствующей продукции из РФ. Так попал в поле зрения российских спецслужб. Во время очередного пребывания на территории РФ его завербовал сотрудник управления ФСБ по Курской области.

Именно с ним одессит коммуницировал до самого полномасштабного вторжения. Для передачи разведданных использовали закрытые каналы электронной связи. Были также личные встречи на территории РФ.

На основании полученных доказательств задержанному объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.