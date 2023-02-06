На Киевщине фотограф 7 лет снимал детей в садиках и изготавливал порнографию

Февраль, 06 в 12:59

В Киевской области фотограф, работая на праздниках в детсадах, вербовал малолетних детей с целью изготовления порнографии. Он приговорен к 9 годам лишения свободы.

— Ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора доказали в суде вину жителя Киевщины в вербовке малолетних девочек с целью их эксплуатации в детской порнографии, а также изготовлении, хранении и распространении материалов порнографического характера, содержащего детскую порнографию (ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст.156, ч. 4, ч. 5 ст.301 УК Украины), — сообщает Офис генпрокурора.

Прокурор доказал, что на протяжении 2013-2020 годов фотограф, который работал на праздниках в детсадах в одном из городов Киевской области, пользуясь доверием воспитателей, оставался наедине с малолетними девочками.

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Он заставлял детей становиться в смоделированные им сексуальные позы и снимал это для сбыта в интернете. За все время мужчина изготовил около 10 тысяч фото и видеофайлов детской порнографии.

Сейчас смотрят – Также доказано, что осужденный, используя уязвимое состояние, вербовал малолетних детей для эксплуатации в порноиндустрии. За эти услуги он платил девочкам от 100 до 300 грн. В уголовном производстве установлено 43 потерпевших ребенка, — говорится в сообщении. По ходатайству прокурора, изъятая у осужденного многочисленная компьютерная техника и оборудование для съемки, конфискованы в доход государства для нужд ВСУ.

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