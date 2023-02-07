Пытали людей ради денег в тюремный общак: СБУ обезвредила банды в трех регионах

Служба безопасности Украины обезвредила несколько банд, которые терроризировали жителей Одессы, Харькова и Сумской области.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Злоумышленники совершали разбойные нападения на дома людей и собирали дань с предпринимателей.

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Если им отказывали платить взятки, они пытали своих жертв и угрожали убийством.

Так в Одессе следователи задержали преступников, действовавших от имени вора в законе Авто Копала. Он руководил бандой через “смотрящего” за городским следственным изолятором и координировал действия своих приспешников на свободе.

– Сотрудники СБУ задержали активных участников банды на попытке убийства местного предпринимателя. Им сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, – говорится в сообщении

В Харькове нейтрализовали преступников, требовавших деньги с граждан под надуманными предлогами. Для этого создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем за деньги предлагали их разрешить.

– В состав организованной преступной группы входили безработные граждане, каждый из них ранее уже был неоднократно осужден за совершение уголовных преступлений, – сообщили в СБУ.

Все четыре участника банды задержаны с поличным, во время очередного выбивания несуществующего долга, им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой).

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В Сумской области задержали группировку, требовавшую деньги с людей, в частности переселенцев.

Во время спецоперации задержаны все участники банды и их организатор, который пытался бежать за границу.

Преступникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.