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Факты / Происшествия

На Киевщине погиб 11-летний школьник, провалившийся под лед

Анастасия Кожушко, редактор ленты
дитина провалилася під лід
Фото: Нацполиция

В Белогородке Киевской области погиб 11-летний мальчик.

Как сообщили в полиции, 7 февраля к правоохранителям обратилась мать ребенка и сообщила, что исчез ее сын.

– Мальчик ушел из дома в 15:30, и только через три часа родители обнаружили, что ребенок исчез. Тело ученика третьего класса нашли под льдом местного водоема, – сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Следователи установили, что ребенок решил поскользить по льду и провалился в ледяной водоем. Спасти школьника не удалось.

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Правоохранители еще раз призывают родителей объяснять детям правила поведения на льду и вблизи водоемов.

Ранее мы рассказывали, что на Полтавщине мужчина провалился под лед вместе с коляской, в которой находился 5-месячный младенец.

На помощь бросился местный рыбак вместе с прибывшими на вызов полицейскими. Мужчину с ребенком достали из ледяной воды и передали медикам.

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Источник: Нацполиция
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