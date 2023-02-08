Приказала сжечь украинские учебники по истории: СБУ сообщила о подозрении “главе минобразования ДНР”

Февраль, 08 в 18:58

СБУ сообщила о подозрении так называемой главе минобразования “ДНР”, которая приказала сжечь украинские учебники по истории.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Злоумышленницей оказалась гражданка России, проживавшая в Удмуртии. В июле прошлого года ее назначили “главой минобразования” на временно оккупированной части Донецкой области.

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– На своей должности она организовала уничтожение в местных школах украинских учебников и поручила полностью переписать учебную программу по истории Украины, – говорится в сообщении.

Также псевдоминистр заставляет учителей ездить на “курсы переформатирования” в Россию и отправляет детей в “лагеря” страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

На данный момент она находится на территории “ДНР”, однако следователи знают о местах ее пребывания и проводят комплексные мероприятия, чтобы привлечь злоумышленницу к ответственности.