Возле Охматдета джип влетел в карету скорой с младенцем в салоне
9 февраля в Киеве внедорожник Grand Cherokee влетел в карету скорой помощи, в которой как раз везли младенца в больницу.
Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось возле Охматдета.
Обновлено в 12:38. По предварительной информации, автомобиль скорой со звуковыми и световыми спецсигналами двигался по улице Вячеслава Черновола с Воздухофлотского проспекта.
После столкновения с внедорожником спецтранспорт перевернулся на бок.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, среди которых и младенец.
Ребенок был передан медикам для дальнейшей госпитализации.
В настоящее время на месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия и опрашивают свидетелей инцидента.
Источник: Полиция Киева
Фото: Евгения Шапоренко, Полиция Киева