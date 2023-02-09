Февраль, 09 в 12:38

9 февраля в Киеве внедорожник Grand Cherokee влетел в карету скорой помощи, в которой как раз везли младенца в больницу.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось возле Охматдета.

Возле Охматдета джип влетел в карету скорой с младенцем в салоне / 4 фотографии

Обновлено в 12:38. По предварительной информации, автомобиль скорой со звуковыми и световыми спецсигналами двигался по улице Вячеслава Черновола с Воздухофлотского проспекта.

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После столкновения с внедорожником спецтранспорт перевернулся на бок.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, среди которых и младенец.

Ребенок был передан медикам для дальнейшей госпитализации.

В настоящее время на месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия и опрашивают свидетелей инцидента.

Источник: Полиция Киева

Фото: Евгения Шапоренко, Полиция Киева