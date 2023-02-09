Одного до сих пор не нашли: на Тернопольщине двое юношей провалились под лед на пруду

Февраль, 09 в 15:46

В городе Скалат Тернопольской области двое молодых людей провалились под лед на местном пруду. Это произошло на расстоянии около 70 м от берега. Один из них до сих пор не найден.

После поступления сообщения о чрезвычайной ситуации к месту вызова немедленно отправились спасатели 24-го государственного пожарно-спасательного поста. Как удалось установить по словам очевидцев, один из пострадавших выбрался на берег самостоятельно.

— С помощью надувной лодки и спасательного оборудования сотрудники ГСЧС провели поверхностное обследование места исчезновения второго мужчины под водой, однако тела не обнаружено, — говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Нацполиции, которой установлены потерпевшие. Оба жителя города Скалат, 2004 и 2005 годов рождения. Мужчину, который выбрался на берег самостоятельно, с диагнозом переохлаждение, состояние шока госпитализировано в одну из больниц. Поиски другого продолжаются.

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