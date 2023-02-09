В Киеве мужчина угрожал выбросить из балкона трехмесячную дочь

Февраль, 09 в 9:54

В Киеве отец из-за ссоры с родными угрожал выбросить из окна балкона трехмесячную дочь. Мужчину задержали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По словам полиции, ребенок находился в квартире на улице Якуба Коласа с дедушкой, бабушкой и отцом. Матери дома не было.

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Между родственниками произошел очередной конфликт, во время которого отец схватил ребенка, выбежал на балкон и угрожал выбросить его из окна. Однако помехой такого поступка стал неравнодушный гражданин и полицейские.

Правоохранители задержали горе-отца, 1977 года рождения. В настоящее время с ним работают следователи.

Ювенальная полиция совместно со службой по делам детей и семьи изъяли девочку из семьи. В настоящее время рассматривается вопрос о лишении родителей родительских прав.

По данному факту Святошинским управлением полиции начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 126-1 – домашнее насилие, ч. 1 ст. 127 – пытки, ч. 1 ст. 129 – угроза убийством Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит заключение от трех до шести лет.

Ранее сообщалось, что в Киевской области воспитательница издевалась над девятилетней девочкой в детском доме.