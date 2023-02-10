Февраль, 10 в 11:33

Сегодня, 10 февраля, во время массированной вражеской ракетной атаки две российские крылатые ракеты Калибр зашли в воздушное пространство Молдовы, а впоследствии и в Румынии — страны НАТО.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, после пролета над территориями двух государств российские ракеты снова вошли в воздушное пространство Украины.

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Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что наша противовоздушная оборона могла сбить эти две ракеты, однако из-за рисков и угроз населению иностранного государства, не сделали этого сразу.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким, что одна российская ракета транзитом через Молдову и Румынию пролетела на запад Украины.

– Одна ракета в воздушном пространстве Молдовы (пока транзитом), – написал он.

Следует заметить, что это не первый случай, когда российские ракеты залетают в воздушное пространство Молдовы.

Так, 5 декабря на территории пограничного города Бричаны в Молдове упала ракета. Тогда удачная страна не рассказала, была ли это российская ракета.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что вина за падение ракеты недалеко от Бричан будет полностью лежать на России.

15 ноября в Польше на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве также упала ракета. Тогда погибли два человека.

Фото: ОК Юг