Февраль, 10 в 18:24

Десятки разных преступных схем и методов придумывают уклонисты от мобилизации, чтобы незаконно покинуть пределы Украины. Они ищут организаторов переправки их за границу. И платят им за это немалые деньги, рискуя своей жизнью. Потому что такой вояж – опасен.

На Закарпатье двое беглецов от призыва планировали пересечь границу на надувном матрасе. Пограничники Мукачевского и Чопского отрядов задержали их у поселка Вилок. Рядом – река Тиса, посреди русла которой проходит граница с соседней Венгрией. Уклонисты – жители Донецкой и Харьковской областей. Матрас был с собой. Они были задержаны вместе с организатором такого трансфера – местным жителем, бывшим заключенным. За решеткой этот мужчина уже провел 18 лет.

– Правонарушителя и двух его клиентов задержали при непосредственной передаче денежного вознаграждения за сделку. Проводник получил от беглецов от мобилизации $1 тыс. Накануне он уже взял от них $7 тыс. аванса за свои услуги, — сообщили в пресс-службе Чопского пограничного отряда.

Бежали с надувным матрасом и липовым пенсионным: на Закарпатье задержали уклонистов / 2 фотографии

Открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия. Оперативники устанавливают, сколько уклонистов этот мужчина уже успел незаконно переправить через границу в Европу.

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– Уголовное производство открыто по ч.3 ст.332 УКУ Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Если вину бывшего заключенного докажут, ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет, – добавляют в отряде.

Еще одна несуразная попытка бежать за границу закончилась фиаско в пункте пропуска Лужанка на украинско-венгерской границе. 27-летний житель Дрогобыча притворился пенсионером. Пограничникам в качестве основания для разрешения на выезд за границу предоставил поддельное пенсионное удостоверение. На липовом документе отсутствовали водяные знаки. Печать же Пенсионного фонда была напечатана на струйном принтере.

– Мужчина не дал нам никаких объяснений. Мы отправили сообщение в полицию. В его действиях есть признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст.358 УКУ Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов и ст.336. Уклонение от призыва на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, – рассказала Фактам Леся Федорова, спикер Мукачевского пограничного отряда.

Беглецам грозит ограничение свободы до двух лет.