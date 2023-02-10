Февраль, 10 в 11:01

Сегодня утром, 10 февраля, в Виннице раздалось несколько глухих взрывов.

Об этом сообщил мэр города Сергей Моргунов.

По его словам, отработала наша противовоздушная оборона, в небе над городом видны следы от ракет.

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— В Виннице были слышны взрывы. Сработала ПВО. Будьте в укрытиях – воздушная тревога продолжается, – написал в Telegram Сергей Моргунов.

Позже в соцсетях сообщили о новых взрывах на территории области.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что ночью оккупанты нанесли рекордный удар ракетами С-300 по Харьковской и Запорожской областям. Всего выпустили 35 ракет.