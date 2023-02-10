Февраль, 10 в 11:28

Утром в пятницу, 10 февраля, в ходе очередной массированной ракетной атаки РФ были зафиксированы прилеты в Запорожье.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, во время удара оккупантов было два прилета.

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Куртев призвал жителей города находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

– Враг продолжает атаковать Запорожье. Зафиксировано два прилета. Находитесь в безопасных местах, – подчеркнул он.

Стоит отметить, что этой ночью российские войска нанесли массированный удар по Запорожью: в течение часа было зафиксировано 17 прилетов. Это была самая мощная атака на город с начала полномасштабной войны. По данным городских властей, оккупанты ночью атаковали объекты энергетической инфраструктуры.

Как сообщили в Запорожской областной прокуратуре, ночью агрессор атаковал беспилотниками объекты инфраструктуры в Запорожье. По предварительным данным, враг применил дроны-камикадзе.

А утром войска РФ нанесли по городу не менее 10 ракетных ударов. Под прицелом снова оказались объекты инфраструктуры.

– На этот раз врагом применены ракеты ЗРК С-300. В результате массированных обстрелов частично разрушены помещения предприятий, а также прилегающая к ним территория. По предварительным данным, пострадавших нет, — подчеркнули в прокуратуре.

Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как известно, с утра 10 февраля началась очередная массированная ракетная атака войск РФ на территорию Украины. Взрывы раздались уже в ряде областей, работают силы ПВО.

Источник: Запорожская областная прокуратура