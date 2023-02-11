Дала отравленный чизкейк: в США россиянка пыталась убить украинку и жить по ее паспорту

Февраль, 11 в 13:56

В США россиянку Викторию Насырову признали виновной в попытке убийства женщины, имеющей схожую с ней внешность, с целью кражи личных данных.

Покушение на убийство произошло в 2016 году. Тогда Насырова пыталась убить своего косметолога Ольгу Цвик, дав ей кусочек чизкейка, содержавшего большую дозу успокаивающего. Цвик выжила, а когда вернулась из больницы, обнаружила, что ее удостоверяющие личность документы похитили.

Несколько лет назад, когда произошел этот инцидент, обе женщины были очень похожи: темные волосы, одинаковый цвет кожи и обе говорили по-русски.

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Во время суда присяжные услышали, что в августе 2016 года Насырова, которой сейчас 47 лет, пришла к своему косметологу в Квинсе с коробкой чизкейка. Она съела два кусочка сама, а третий, отравленный, предложила Цвик, которой тогда было 35 лет. Женщину стало тошнить и она прилегла.

— Перед тем, как упасть в обморок, последним воспоминанием женщины было то, что она видела подсудимую, которая ходила по ее комнате, — говорится в заявлении окружного прокурора Квинса Мелинды Кац.

На следующий день подруга Цвик нашла ее без сознания, ее переодели в кружевное белье, а вокруг разбрасали таблетки, создавая впечатление, что женщина пыталась покончить с собой.

Когда Цвик вернулась из больницы домой, обнаружила, что ее украинский паспорт, разрешение на работу в США, драгоценности и около $4 тыс. наличными исчезли.

В остатках чизкейка обнаружили феназепам, сильное успокаивающее средство, а таблетки, разбросанные на полу, содержали такой же препарат.

Насыровой в четверг присяжные признали виновным в покушении на убийство, нападение и незаконное содержание. Приговор Насировой будет вынесен в следующем месяце, ей грозит до 25 лет лишения свободы.

Это уже не первый случай, когда у него проблемы с законом. В 2015 году Интерпол издал красное сообщение об ее аресте за убийство женщины в России годом ранее. Ее обвиняют в убийстве соседки Аллы Алексеенко и похищении ее сбережений. Насырову также обвиняют в хранении наркотиков и ограблении мужчин, которых она встречала на сайтах знакомств.