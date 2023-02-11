Демонстрировал ребенку гениталии: в Буче мужчина напугал 11-летнюю школьницу

Февраль, 11 в 16:02

Полиция Киевщины задержала в Буче 31-летнего местного жителя, который посреди улицы демонстрировал свои гениталии 11-летней девочке.

Это произошло, когда ребенок возвращался домой из школы. Она испугалась, быстро добежала домой и рассказала обо всем родителям, а они обратились в полицию.

Группа реагирования патрульной полиции Бучанского управления сразу выехала на место и оперативно задержала злоумышленника.

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Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Открыто уголовное производство по факту совершения развратных действий в отношении малолетней (ч. 2 ст. 156 УКУ).

Впоследствии выяснилось, что в тот день задержанный совершал развратные действия также в отношении двух женщин.

Поэтому фигуранту также объявили подозрение за совершение хулиганских действий (ч. 1 ст. 296 УКУ).