Демонстрировал ребенку гениталии: в Буче мужчина напугал 11-летнюю школьницу
Полиция Киевщины задержала в Буче 31-летнего местного жителя, который посреди улицы демонстрировал свои гениталии 11-летней девочке.
Это произошло, когда ребенок возвращался домой из школы. Она испугалась, быстро добежала домой и рассказала обо всем родителям, а они обратились в полицию.
Группа реагирования патрульной полиции Бучанского управления сразу выехала на место и оперативно задержала злоумышленника.
Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.
Открыто уголовное производство по факту совершения развратных действий в отношении малолетней (ч. 2 ст. 156 УКУ).
Впоследствии выяснилось, что в тот день задержанный совершал развратные действия также в отношении двух женщин.
Поэтому фигуранту также объявили подозрение за совершение хулиганских действий (ч. 1 ст. 296 УКУ).