Февраль, 11 в 19:21

В Запорожской и Днепропетровской областях прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.

По предварительной информации, работают силы противовоздушной обороны в Запорожской и Днепропетровской областях.

Стоит отметить, что сейчас сигнал воздушной тревоги объявлен в Луганской, Запорожской, Днепропетровской областях и временно оккупированном Крыму.

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