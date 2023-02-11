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Факты / Происшествия

Предварительно, работа ПВО: в Запорожской и Днепропетровской областях прогремели взрывы

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Вибух
Фото: Depositphotos

В Запорожской и Днепропетровской областях прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.

По предварительной информации, работают силы противовоздушной обороны в Запорожской и Днепропетровской областях.

Стоит отметить, что сейчас сигнал воздушной тревоги объявлен в Луганской, Запорожской, Днепропетровской областях и временно оккупированном Крыму.

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