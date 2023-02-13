Февраль, 13 в 12:44

Утром 13 февраля Купянск Харьковской области в очередной раз попал под обстрел российских оккупантов.

В результате попадания вражеских снарядов повреждены частные жилые дома, произошли пожары. Однако, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, в целом за минувшие сутки войска РФ из артиллерии и минометов обстреляли не менее 10 приграничных населенных пунктов Чугуевского и Купянского районов области.

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— Больше всего пострадали Купянск, Волчанск и поселок Двуречная. Там повреждены преимущественно частные жилые дома. В Волчанске в результате попадания в частный дом ранения получил 47-летний мужчина, — уточнил Синегубов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 355-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Олег Синєгубов