Под видом волонтеров: в Киевской области руководитель благотворительного фонда переправлял мужчин за границу

Февраль, 13 в 12:44

В Броварах задержали руководителя благотворительного фонда, который переправлял за границу военнообязанных мужчин.

Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, житель Киевской области во время действия военного положения разработал целую схему.

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– Он арендовал помещение и создал благотворительный фонд. Там подозреваемый встречался с желающими воспользоваться его услугами, которые оценивал от $6 до $7,5 тыс., – говорится в сообщении.

Мужчина обещал организовать выезд за границу по поддельным справкам волонтера с внесением соответствующих сведений в систему Шлях.

В ходе обысков следователи изъяли деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику с данными о гражданах, которые к нему обращались, а также документацию с их анкетными данными.

На данный момент подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины) ему грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества.