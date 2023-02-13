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Факты / Происшествия

Вчера вечером вблизи Мариуполя раздались три мощных взрыва

Марта Бондаренко, редактор ленты
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Вчера вечером вблизи Мариуполя раздались три мощных взрыва

Вчера около 22:00 вблизи Мариуполя раздалось несколько мощных взрывов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По меньшей мере три громких взрыва слышали в Мангуше, Никольском и всех районах Мариуполя.

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По словам Петра Андрющенко, известно о попадании в расположение оккупантов в поселке Никольское в помещении школы N3.

— Час понадобился оккупантам, чтобы придумать версию с уничтожением Точки-У, никак не соответствующую действительности. После взрывов некоторое время были слышны звуки детонации, — заявил советник мэра.

Он подчеркнул, что вооруженные силы Украины приближаются.

7 февраля сообщалось, что в районе порта Мариуполя, куда россияне недавно ввезли военную технику и средства ПВО, прогремело пять громких взрывов.

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Фото: Петр Андрющенко

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