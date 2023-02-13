Вчера вечером вблизи Мариуполя раздались три мощных взрыва
Вчера около 22:00 вблизи Мариуполя раздалось несколько мощных взрывов.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По меньшей мере три громких взрыва слышали в Мангуше, Никольском и всех районах Мариуполя.
По словам Петра Андрющенко, известно о попадании в расположение оккупантов в поселке Никольское в помещении школы N3.
— Час понадобился оккупантам, чтобы придумать версию с уничтожением Точки-У, никак не соответствующую действительности. После взрывов некоторое время были слышны звуки детонации, — заявил советник мэра.
Он подчеркнул, что вооруженные силы Украины приближаются.
7 февраля сообщалось, что в районе порта Мариуполя, куда россияне недавно ввезли военную технику и средства ПВО, прогремело пять громких взрывов.
Фото: Петр Андрющенко