В Новой Каховке партизаны подорвали автомобиль с российскими оккупантами
Требует проверки
В оккупированной Новой Каховке Херсонской области партизаны подорвали автомобиль с четырьмя россиянами.
Об этом сообщается в группе Национальное сопротивление.
По предварительной информации, двое оккупантов погибли, еще двое в тяжелом состоянии. Известно, что это были военнослужащие РФ и представители российских спецслужб.
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— Партизаны продолжают сопротивляться оккупантам на временно оккупированных территориях Украины, — отмечают в Национальном сопротивлении.
В январе Генеральный штаб ВСУ сообщал, что в городскую больницу Новой Каховки ежедневно прибывают грузовики и легковые автомобили с ранеными российскими солдатами.
Фото: Національний спротив