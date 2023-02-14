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В Новой Каховке партизаны подорвали автомобиль с российскими оккупантами

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
В Новой Каховке партизаны подорвали автомобиль с российскими оккупантами

В оккупированной Новой Каховке Херсонской области партизаны подорвали автомобиль с четырьмя россиянами.

Об этом сообщается в группе Национальное сопротивление.

По предварительной информации, двое оккупантов погибли, еще двое в тяжелом состоянии. Известно, что это были военнослужащие РФ и представители российских спецслужб.

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— Партизаны продолжают сопротивляться оккупантам на временно оккупированных территориях Украины, — отмечают в Национальном сопротивлении.

В январе Генеральный штаб ВСУ сообщал, что в городскую больницу Новой Каховки ежедневно прибывают грузовики и легковые автомобили с ранеными российскими солдатами.

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Фото: Національний спротив

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