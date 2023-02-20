В Одесской области 73-летний “бизнесмен” переправлял призывников за границу
Фото: МВД
Пограничники Белгород-Днестровского района Одесской области разоблачили незаконную схему по переправке призывников через государственную границу.
Об этом сообщают в пресс-службе МВД.
73-летний дедушка разработал целую схему. В Тelegram-канале он предлагал мужчинам призывного возраста помочь уехать из страны. За свои услуги он правил $4500.
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Его задержали с поличным, во время того, как он пытался вывезти троих мужчин.
По факту незаконной переправки лиц через государственную границу (ст. 332 УКУ) открыли уголовное производство.
Дедушке грозит до девяти лет заключения.
Напомним, с началом полномасштабной войны в Украине мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу.