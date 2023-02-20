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Факты / Происшествия

В Одесской области 73-летний “бизнесмен” переправлял призывников за границу

Анастасия Кожушко, редактор ленты
В Одесской области 73-летний “бизнесмен” переправлял призывников за границу
Фото: МВД

Пограничники Белгород-Днестровского района Одесской области разоблачили незаконную схему по переправке призывников через государственную границу.

Об этом сообщают в пресс-службе МВД.

73-летний дедушка разработал целую схему. В Тelegram-канале он предлагал мужчинам призывного возраста помочь уехать из страны. За свои услуги он правил $4500.

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Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

По факту незаконной переправки лиц через государственную границу (ст. 332 УКУ) открыли уголовное производство.

Дедушке грозит до девяти лет заключения.

Напомним, с началом полномасштабной войны в Украине мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу.

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Источник: МВД
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