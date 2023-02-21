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Факты / Происшествия

Поезд Киев-Варшава сошел с рельсов в районе моста через реку Турия

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Поезд Киев-Варшава сошел с рельсов в районе моста через реку Турия

Поезд, который двигался в направлении Польши, потерпел крушение ночью 19 февраля 2023 года. Он сошел с рельсов в районе железнодорожного моста через реку Турия. В результате случившегося никто не пострадал.

Об этом сообщает Волынская окружная прокуратура.

Выясняются причины и обстоятельства аварии.

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Ковельская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием по уголовному производству по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ч.1 ст. 276 УК Украины), в результате которого сошел с рельс поезд Киев-Варшава.

Поезд Киев-Варшава сошел с рельсов в районе моста через реку Турия / 3 фотографии

Напомним, что ранее стало известно, что компания Укрзализныця расширяет железнодорожное сообщение меду Украиной и Польшей, назначив несколько новых поездов.

Фото: Волынская окружная прокуратура

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