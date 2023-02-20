Февраль, 20 в 16:23

В понедельник днем, 20 февраля, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Запорожскую область.

По данным местных СМИ, в Запорожье раздались звуки взрывов.

Обновлено в 16:32. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев подтвердил, что враг атаковал пригород Запорожья.

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– Только что враг атаковал пригород Запорожья. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется, — отметил Куртев, добавив фото последствий обстрела.

На снимке видна огромная воронка от удара войск РФ.

Местные власти призвали не игнорировать воздушную тревогу и находиться в безопасных местах.

Обновлено в 16:23. На Востоке Украины, в частности, в Запорожской области, объявлялась воздушная тревога, которая длилась около 30 минут.

В Запорожской областной военной администрации подтвердили, что враг снова атаковал регион.

– Сохраняйте спокойствие и пребывайте в безопасных местах! Враг в очередной раз атакует Запорожский край, — отмечается в сообщении.

В ОВА призвали местных жителей не распространять фото- и видеоматериалы работы украинской противовоздушной обороны (ПВО) или места прилетов до официальных комментариев.

– Не помогайте врагу ориентироваться в ситуации на нашей территории. Держимся! С верой в ВСУ! – добавили в ОВА.

Людям советуют следить за дальнейшими сообщениями местных властей.

Как известно, в ночь на 10 февраля российские войска совершили наиболее массированный обстрел Запорожья за время полномасштабной войны. В течение часа в городе зафиксировали 17 вражеских прилетов.

Источник: Запорожская ОВА