Утром оккупанты обстреляли три села в Харьковской области, есть раненые
Сегодня утром, 20 февраля, российские оккупанты обстреляли три села в Харьковской области, есть раненые.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его информации, около пяти часов утра россияне обстреляли Купянский район. В селе Новоосиново разрушен частный дом, под завалами которого может находиться женщина.
Сейчас на месте работают экстренные службы.
Под обстрел попало и село Куриловка – там повреждены здания сельскохозяйственного предприятия. Произошел масштабный пожар.
Также утром зафиксирован вражеский “прилет” в село Стрелечья Харьковского района. Ранения получили двое гражданских – женщину госпитализировали, а мужчина получил медицинскую помощь на месте.
Напомним, что 16 февраля оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300.
Также ночью 16 февраля российские войска нанесли удар по Купянску – обошлось без пострадавших.