Февраль, 20 в 9:57

Сегодня утром, 20 февраля, российские оккупанты обстреляли три села в Харьковской области, есть раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его информации, около пяти часов утра россияне обстреляли Купянский район. В селе Новоосиново разрушен частный дом, под завалами которого может находиться женщина.

Сейчас смотрят

Сейчас на месте работают экстренные службы.

Под обстрел попало и село Куриловка – там повреждены здания сельскохозяйственного предприятия. Произошел масштабный пожар.

Также утром зафиксирован вражеский “прилет” в село Стрелечья Харьковского района. Ранения получили двое гражданских – женщину госпитализировали, а мужчина получил медицинскую помощь на месте.

Напомним, что 16 февраля оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300.

Также ночью 16 февраля российские войска нанесли удар по Купянску – обошлось без пострадавших.

Фото: Нацполиция Харьковской области