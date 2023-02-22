Февраль, 22 в 11:32

В Виннице во время спецоперации Служба безопасности заблокировала канал вербовки бывших узников в ряды российской частной военной компании Вагнер.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

За вступление в российскую ЧВК и участие в боевых действиях против Сил обороны злоумышленник предлагал каждому рекруту денежное вознаграждение в размере от $2 до $4 тыс. в месяц.

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По данным следствия, российским агентом оказался местный рецидивист, который 15 лет провел за решеткой за разбой и групповое изнасилование.

– Именно из-за широкого круга связей в криминальной среде, в том числе на территории страны-агрессора, на него вышел представитель группировки Вагнера и предложил свою помощь в войне против Украины, – сообщили в СБУ.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику с поличным с вагнеровцем.

Вербовал украинских заключенных в ЧВК Вагнера: в Винницкой области СБУ задержала предателя / 5 фотографий

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ. За государственную измену в условиях военного положения мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Как мы рассказывали ранее, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении гражданину Беларуси, добровольно воевавшему против Украины в составе ЧВК Вагнера.