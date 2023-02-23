Разведывал позиции ПВО вблизи Черного моря: в Одесской области задержали агента ФСБ

Февраль, 23 в 11:03

В Белгород-Днестровском Одесской области, Служба безопасности разоблачила агента ФСБ, который сливал врагу информацию о дислокации и вооружении подразделений ВСУ на территории южного региона.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, мужчина пытался выявить боевые позиции украинской противовоздушной обороны вблизи черноморской акватории.

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– Кроме того, российский агент фиксировал результаты вражеских ракетных ударов по критической инфраструктуре, в том числе по мосту через Днестровский лиман. Разведывательная информация требовалась оккупантам для корректировки своих повторных воздушных атак на украинские объекты, – говорится в сообщении.

Предателя задержали с поличным во время очередной попытки передачи закрытых сведений об обороне морского побережья.

Как выяснили следователи, у мужчины есть уголовное прошлое. Российские спецслужбы завербовали предателя после начала полномасштабного вторжения через его брата, входящего в состав оккупационных группировок РФ.

– Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику, которые он использовал для коммуникации с агрессором, – рассказали в СБУ.

По факту государственной измены в условиях военного положения правоохранители открыли уголовное производство (ч. 2 ст. 111 УКУ).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Виннице во время спецоперации Служба безопасности заблокировала канал вербовки бывших узников в ряды российской частной военной компании Вагнера.