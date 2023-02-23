Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Киеве задержали блогера, который присвоил пожертвования для ВСУ

Анастасия Кожушко, редактор ленты
блогер
Фото: Нацполиция

В Киеве блогер присвоил 340 000 грн которые собирал на нужды Вооруженных сил.

Об этом сообщают в пресс-службе киевской полиции.

По данным следствия, 24-летний киевлянин размещал собственные видео развлекательного характера, а также вел прямые трансляции на различных каналах и интернет-платформах, за что зрители платили деньги.

Сейчас смотрят

– Правоохранители установили, что подозреваемый совершил 33 преступных эпизода мошеннических действий. Чтобы вывести деньги на собственные счета, нарушитель пользовался сайтом, который забирал определенный процент от заработка на нужды Вооруженных Сил Украины и вывел 340 000 гривен, которые предназначались на нужды военных, — рассказали в полиции.

Фото: Полиция Киева

Блогеру сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 УКУ (мошенничество путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Читайте
В Киеве СБУ задержала прокремлевского блогера скрывавшегося от следствия в монастыре УПЦ (МП)

Источник: Нацполиция
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка