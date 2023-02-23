В Киеве задержали блогера, который присвоил пожертвования для ВСУ

Февраль, 23 в 14:27

В Киеве блогер присвоил 340 000 грн которые собирал на нужды Вооруженных сил.

Об этом сообщают в пресс-службе киевской полиции.

По данным следствия, 24-летний киевлянин размещал собственные видео развлекательного характера, а также вел прямые трансляции на различных каналах и интернет-платформах, за что зрители платили деньги.

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– Правоохранители установили, что подозреваемый совершил 33 преступных эпизода мошеннических действий. Чтобы вывести деньги на собственные счета, нарушитель пользовался сайтом, который забирал определенный процент от заработка на нужды Вооруженных Сил Украины и вывел 340 000 гривен, которые предназначались на нужды военных, — рассказали в полиции.

Блогеру сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 УКУ (мошенничество путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.