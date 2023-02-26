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Факты / Происшествия

В Польше столкнулись два автобуса с украинцами, пятерых пассажиров госпитализировали

Анастасия Кожушко, редактор ленты
автобус

В Польше столкнулись два микроавтобуса с украинцами. Пятерых пассажиров с различными травмами госпитализировали.

Об этом сообщает станция скорой помощи в Пшемышле.

ДТП произошло 26 февраля около 4:00 на трассе A4 в районе села Заблотце Ярославского уезда недалеко от пограничного пункта пропуска Корчова.

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По предварительным данным, водитель Renault Master врезался в Mercedes Sprinter, который ехал впереди, в результате чего Mercedes ударился об ограничительные барьеры и перевернулся набок.

–Все 12 пассажиров обоих микроавтобусов являются гражданами Украины. Пять пассажирок из обоих транспортных средств госпитализировали. Среди них есть ребенок, — говорится в сообщении.

По данным полиции, оба водителя были трезвыми, причины аварии сейчас устанавливают следователи.

Фото: станция скорой помощи в Пшемышле

Напомним, 20 февраля в Тернопольской области, вблизи села Старая Брыкуля перевернулся автобус с пассажирами. Три человека погибли, еще трех пассажиров с различными травмами доставили в больницу.

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Источник: станция скорой помощи в Пшемышле

Фото: станция скорой помощи в Пшемышле

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