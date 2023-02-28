Февраль, 27 в 22:44

В Запорожской и Днепропетровской областях прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.

Обновлено в 22:41. В Днепре и Запорожье украинские защитники уничтожили два вражеских беспилотника, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Обновлено в 22:23. В Днепропетровской ОВА подтвердили информацию о сбитии двух вражеских дронов.

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— Взрывы, которые слышали жители области, — это работа ПВО. ВК Восток уничтожено два вражеских БПЛА. Спасибо, — отметили в областной военной администрации.

Обновлено в 21:56. В частности, в Днепре жители сообщают о беспилотниках, которые летают над городом. В то же время Telegram-каналы пишут по меньшей мере о двух сбитых вражеских дронах, однако официальных подтверждений пока не было.

Обновлено в 21:31. По предварительным данным, там работают Силы противовоздушной обороны, сообщают местные Telegram-каналы.

Стоит отметить, что это уже не первая атака дронами, запущенных российскими оккупантами. В частности, в ночь с 26 на 27 февраля в воздушном пространстве вокруг Киева было сбито девять вражеских беспилотников.

Всего войска РФ в течение суток выпустили в период с ночи до утра 27 февраля по Украине по меньшей мере 14 иранских беспилотников Shahed, из них 11 вражеских дронов были уничтожены.