На Киевщине высокая угроза атаки дронов Shahed — полиция
Подтверждено
Фото: Генштаб ВСУ
В Киевской области сейчас сохраняется высокая угроза атаки ударными дронами-камикадзе Shahed, которые использует Российская Федерация для ударов против Украины.
Обновлено в 00:33. В КГВА предупредили, что зафиксирован вражеский воздушный объект на Киевщине.
— Жители Киевской области! В области зафиксирован вражеский воздушный объект! Находитесь в укрытиях и безопасных местах до отбоя. Силы противовоздушной обороны наготове. Подчеркиваем важность соблюдения информационной тишины — не фотографируйте и не выкладывайте в сеть работу военных.
Обновлено в 00:15. Есть угроза атаки ударными беспилотниками-камикадзе на Киевщине.
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— Высокая угроза атаки Shahed. Призываем всех пройти в укрытие, — говорится в сообщении полиции Киевщины.