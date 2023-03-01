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На Киевщине высокая угроза атаки дронов Shahed — полиция

Юля Захарченко, редактор ленты
Подтверждено
На Киевщине высокая угроза атаки дронов Shahed — полиция
Фото: Генштаб ВСУ

В Киевской области сейчас сохраняется высокая угроза атаки ударными дронами-камикадзе Shahed, которые использует Российская Федерация для ударов против Украины.

Обновлено в 00:33. В КГВА предупредили, что зафиксирован вражеский воздушный объект на Киевщине.

— Жители Киевской области! В области зафиксирован вражеский воздушный объект! Находитесь в укрытиях и безопасных местах до отбоя. Силы противовоздушной обороны наготове. Подчеркиваем важность соблюдения информационной тишины — не фотографируйте и не выкладывайте в сеть работу военных.

Обновлено в 00:15. Есть угроза атаки ударными беспилотниками-камикадзе на Киевщине.

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— Высокая угроза атаки Shahed. Призываем всех пройти в укрытие, — говорится в сообщении полиции Киевщины.

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