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Возглавил Дарьевскую колонию во время оккупации: на Херсонщине ГБР заочно сообщило о подозрении коллаборанту

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Возглавил Дарьевскую колонию во время оккупации: на Херсонщине ГБР заочно сообщило о подозрении коллаборанту
Фото: ГБР

Работники ГБР сообщили о подозрении предпринимателю с Херсонщины, который сотрудничал с россиянами во время временной оккупации.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Установлено, что после вторжения РФ в регион один из бизнесменов Херсонщины поддержал оккупационную власть и получил должность начальника незаконно созданной оккупантами колонии на базе Дарьевской исправительной колонии. Ради этого он даже перебрался из Новой Каховки в Дарьевку, — говорится в сообщении.

По оперативным данным, мужчина получил должность благодаря куму — предателю, который был назначен россиянами руководителем “Управления службы исполнения наказаний”.

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– После освобождения правобережья Херсонской области коллаборационист сбежал с оккупантами на левый берег, где продолжает выполнять преступные приказы врага, — рассказали в ГБР.

Коллаборанту заочно сообщено о подозрении в добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Источник: ГБР
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