В оккупированном Мелитополе “бавовна” на аэродроме, в Пологах тоже неспокойно — мэр

Март, 01 в 18:37

На аэродроме временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области в среду, 1 марта, были слышны звуки взрывов. Также сообщают о “бавовне” в городе Пологи.

Через полчаса там поднялся черный дым, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его данным, взрывы были слышны около 13:00. Предварительно на городском аэродроме была одна из баз российских оккупантов.

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— За год оккупации “бавовна” прилетал на вражескую базу рашистов с десяток раз. Прилетела и сегодня, — написал Федоров, добавив, что память у оккупантов Мелитополя короткая как у окуней.

Городской голова также рассказал, что разведка ожидает, когда россияне начнут вывозить погибших и раненых с аэродрома.

Федоров также сообщил о хлопке во временно оккупированных Пологах Запорожской области.

Ранее Федоров сообщал, что оккупанты на временно захваченной территории Запорожской области готовят очередные провокации.

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Источник: Иван Федоров

Фото: Иван Федоров