Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Изготавливал некачественные консервы для ВСУ: в Киеве задержали предпринимателя, который присвоил более 9 млн грн

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Изготавливал некачественные консервы для ВСУ: в Киеве задержали предпринимателя, который присвоил более 9 млн грн
Фото: Прокуратура Киева

В Киеве прокуратура сообщила о подозрении руководителю предприятия, который изготавливал некачественные консервы для ВСУ и присваивал государственные деньги.

Об этом сообщают в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Следователи установили, что после начала полномасштабного вторжения предприниматель заключил договор с воинской частью Нацгвардии на закупку консервов тушеной свинины, а также консервов гречневой и перловой каш со свининой.

Сейчас смотрят

– Поставщик, зная, что технические характеристики этих продуктов не соответствуют требованиям ДСТУ и другим требованиям в сфере оборота пищевых продуктов, передал воинской части Национальной гвардии Украины недоброкачественный товар на общую сумму более 9,1 млн грн, — рассказали в прокуратуре.

Согласно лабораторным исследованиям, поставленные консервы не соответствуют требованиям ДСТУ и опасны для потребления.

Предпринимателю сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Читайте
Присвоил внедорожник для служебных целей: экс-главу Херсонской ОВА подозревают в мошенничестве

Источник: Прокуратура Киева
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка