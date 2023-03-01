Изготавливал некачественные консервы для ВСУ: в Киеве задержали предпринимателя, который присвоил более 9 млн грн
В Киеве прокуратура сообщила о подозрении руководителю предприятия, который изготавливал некачественные консервы для ВСУ и присваивал государственные деньги.
Об этом сообщают в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Следователи установили, что после начала полномасштабного вторжения предприниматель заключил договор с воинской частью Нацгвардии на закупку консервов тушеной свинины, а также консервов гречневой и перловой каш со свининой.
– Поставщик, зная, что технические характеристики этих продуктов не соответствуют требованиям ДСТУ и другим требованиям в сфере оборота пищевых продуктов, передал воинской части Национальной гвардии Украины недоброкачественный товар на общую сумму более 9,1 млн грн, — рассказали в прокуратуре.
Согласно лабораторным исследованиям, поставленные консервы не соответствуют требованиям ДСТУ и опасны для потребления.
Предпринимателю сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.