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Нанесли ущерб в 1,5 млн грн: на Львовщине будут судить двух таможенников, которые пропускали авто с товарами как пустые

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Нанесли ущерб в 1,5 млн грн: на Львовщине будут судить двух таможенников, которые пропускали авто с товарами как пустые
Фото: ГБР

Работники ГБР завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты в отношении двух работников Львовской таможни, из-за действий которых бюджет недополучил более 1,5 млн грн.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– В конце 2021 года инспекторы в течение длительного времени и неоднократно пропускали через государственную границу микроавтобус, который оформляли как пустой. На самом деле авто перевозило бытовую технику и одежду, — говорится в сообщении.

Как рассказали в ГБР, таким образом на территорию Украины удалось ввезти товара на более 4,5 млн гривен без уплаты более 1,5 млн грн таможенных платежей.

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Инспекторов обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УКУ). Им грозит до 6 лет заключения.

Фото: ГБР

Что касается перевозчика, на него правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил и направили в суд, а также наложили арест на микроавтобус.

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Источник: ГБР
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