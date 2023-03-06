Есть погибший и раненый: на Херсонщине на российской взрывчатке подорвался трактор

Март, 06 в 17:32

В селе Зеленый Гай Херсонской области подорвался трактор на взрывчатке, оставленной российскими оккупантами во время бегства из правобережной части региона. Погиб человек, еще один человек ранен.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По данным ОВА, трактор наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет во время выполнения полевых работ.

От полученных травм один человек погиб на месте, а еще один — получил ранения в результате взрыва.

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— Если вы увидели взрывоопасный предмет, отойдите на безопасное расстояние, вызовите спасателей или правоохранителей. Ни в коем случае не пытайтесь обезвредить его самостоятельно — этим занимаются исключительно профессиональные взрывотехники, — отмечают в ОВА.

В Херсонской ОВА напоминают местным жителям, что сейчас очень опасно посещать еще не обследованные саперами территории. Жителям советуют воздержаться от посещения полей, лесополос и других потенциально заминированных земель.