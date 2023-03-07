В работе все три основные версии катастрофы вертолета в Броварах — Клименко

Март, 07 в 13:18

Сейчас следствие рассматривает три основные версии авиакатастрофы вертолета в Броварах 18 января, в результате которой погибло руководство МВД — это нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью Укринформу.

— На сегодняшний день все три основные версии остаются рабочими, — подчеркнул глава МВД.

По его словам, сейчас идет проверка всех вертолетов, прежде всего Airbus, которые находятся в ведомстве Министерства внутренних дел — от ремонта и обслуживания до предоставления предполетных задач и подготовки экипажей.

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Клименко сказал, что надо дождаться результатов экспертиз, в частности с привлечением французских специалистов.

— Это относительно использования именно французской техники — вертолетов Airbus, один из которых и разбился на территории Броваров, — добавил глава МВД.

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что во Франции уже расшифровали черный ящик с места авиакатастрофы в Броварах. По его словам, материалы уже переданы следствию.

В результате падения вертолета погибли глава МВД Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь Юрий Лубкович, всего 14 человек, в том числе один ребенок.