Март, 11 в 9:58

Мелитопольцы сообщают о громких взрывах в городе.

Об этом в Telegram рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, жители слышали по меньшей мере 10 взрывов в северной части города.

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Сейчас информация уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 381-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.