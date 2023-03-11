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Факты / Происшествия

В Мелитополе раздаются громкие взрывы: что известно

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
вибух
Фото: Depositphotos

Мелитопольцы сообщают о громких взрывах в городе.

Об этом в Telegram рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, жители слышали по меньшей мере 10 взрывов в северной части города.

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Сейчас информация уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 381-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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