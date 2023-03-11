В Мелитополе раздаются громкие взрывы: что известно
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Мелитопольцы сообщают о громких взрывах в городе.
Об этом в Telegram рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, жители слышали по меньшей мере 10 взрывов в северной части города.
Сейчас смотрят
Сейчас информация уточняется.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 381-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.