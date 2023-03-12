Отказался ехать на передовую: в Одесской области арестовали мобилизованного депутата от ОПЗЖ

Март, 12 в 17:45

Военнослужащих одного из подразделений теробороны Одесской области привлекают к уголовной ответственности за неповиновение приказу в условиях военного положения (часть 4 ст. 402 УК Украины).

Об этом сообщает местное издание Dumskaya.

Как пишет издание, среди задержанных — депутат Раздельнянского горсовета от запрещенной ОПЗЖ, председатель бюджетной комиссии собрания Владимир Нестеров.

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– Бывшего руководителя и бенефициара компании Нест-групп, соучредителя общественной организации Край мобилизовали в феврале 2022 года и назначили на должность командира стрелкового отделения в звании старшего сержанта, — говорится в сообщении.

По данным журналистов, 21 февраля 2023 года подразделение, в котором проходил службу Нестеров, получило приказ выехать на своем транспорте в район выполнения боевых задач на востоке Украины. Военнослужащие отказались выполнять приказ руководства, расследовать дело взялись военные контрразведчики и следователи ГБР.

– 25 февраля Киевский районный суд Одессы избрал отказникам меру пресечения в виде содержания под стражей. У большинства есть возможность выйти на свободу под денежный залог (Нестерову нужно внести 214 тыс. 720 грн), некоторые отправлены в СИЗО без альтернативы, — пишет издание.

Как отмечает Dumskaya задержание тероборновцев и избрание им меры пресечения сопровождалось акциями протеста родственников. Были даже попытки блокировать выезд из пункта дислокации подразделения.

– Нехорошие слухи о раздельнянской территориальной обороне ходят уже больше года. Так, с самого начала говорили, что ее сформировали “для своих”, чтобы устроить предпринимателей и чиновников, которые хотят и форму надеть, продемонстрировав свой патриотизм, и на фронт при этом не попасть. Там даже какая-то дама из руководства райсовета числится. А военная деятельность свелась к стоянию на блокпостах, сбору волонтерской помощи и пиару в соцсетях и СМИ, – рассказал журналистам офицер оперативного командования Юг, пожелавший остаться неизвестным.

Ранее мы рассказывали, что на Закарпатье двое беглецов от призыва планировали пересечь границу на надувном матрасе. Пограничники Мукачевского и Чопского отрядов задержали их возле поселка Вилок.

Напомним, с началом полномасштабной войны в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу.

Предусмотрена ли какая-то ответственность для мужчин, которые выехали до начала полномасштабной войны и не вернулись — читайте в материале Факты ICTV.